Бостон залишить Михайлюка до кінця сезону

Джерело - sport.ua.
10 січня Бостон активує опцію продовження контракту Святослава Михайлюка.
Про це повідомляє інсайдер Джейк Фішер.
Українець залишиться гравцем Селтікс до кінця сезону.
Вихованець Черкаських Мавп перейшов у Бостон влітку минулого року. Загалом у поточному сезоні українець провів 13 матчів, у яких набирав 1.8 очка, 0.8 підбирання та 0.4 передачі.
Не виключено, що кельти обміняють українця. Нагадаємо, дедлайн обмінів настає 8 лютого. Раніше були чутки, що Святослав може перейти до Юти.