Бостон залишить Михайлюка до кінця сезону

Селтікс активують опцію продовження контракту українця

10 січня Бостон активує опцію продовження контракту Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє інсайдер Джейк Фішер.

Українець залишиться гравцем Селтікс до кінця сезону.

Вихованець Черкаських Мавп перейшов у Бостон влітку минулого року. Загалом у поточному сезоні українець провів 13 матчів, у яких набирав 1.8 очка, 0.8 підбирання та 0.4 передачі.

Не виключено, що кельти обміняють українця. Нагадаємо, дедлайн обмінів настає 8 лютого. Раніше були чутки, що Святослав може перейти до Юти.