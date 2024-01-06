Головне
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
Сьогодні 08:08 447
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Сьогодні 11:39 23376 6
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 09:46 9289
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:43 9256 2
Світоліна завдяки вольовій перемозі вийшла до фіналу турніру WTA в Окленді
Сьогодні 09:02 1204
Верона зіграє з Інтером: розклад матчів Серії А на 6 січня
Сьогодні 08:40 177
Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Вулвергемптоном, Тоттенгем здолав Бернлі: результати матчів Кубка Англії
Вчора 23:59 502
Збірна США переграла Швецію у фіналі чемпіонату світу U-20
Вчора 23:08 616
Беллінгем визнаний найдорожчим футболістом світу за версією CIES
Вчора 22:03 422
Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі
Вчора 19:14 798
Прямі трансляції

Бостон залишить Михайлюка до кінця сезону

Селтікс активують опцію продовження контракту українця
Сьогодні 10:26 208 0
Бостон залишить Михайлюка до кінця сезону
#Бостон, #Святослав Михайлюк

Джерело - sport.ua.

10 січня Бостон активує опцію продовження контракту Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє інсайдер Джейк Фішер.

Українець залишиться гравцем Селтікс до кінця сезону.

Вихованець Черкаських Мавп перейшов у Бостон влітку минулого року. Загалом у поточному сезоні українець провів 13 матчів, у яких набирав 1.8 очка, 0.8 підбирання та 0.4 передачі.

Не виключено, що кельти обміняють українця. Нагадаємо, дедлайн обмінів настає 8 лютого. Раніше були чутки, що Святослав може перейти до Юти.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19794
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26899 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9289
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам 23376 6
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 21050
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9256 2
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 309684
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37753
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124904
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26392
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21738
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32494 2