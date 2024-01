НБА оштрафувала Бруклін на 100 тисяч доларів

НБА оштрафувала Бруклін за порушення правил участі гравців у матчі.

Про це повідомляє NBA Communications.

Клуб оштрафовано на 100 тисяч доларів за порушення правил участі гравців ліги у матчі проти Мілвокі (122:144) 27 грудня.

Після розслідування, включаючи перевірку незалежним лікарем, НБА встановила, що чотири гравці ротації Нетс, які не брали участь у матчі, могли грати відповідно до медичних стандартів, зазначених у правилах участі гравців, які були прийняті напередодні старту цього сезону.

Бруклін порушив правила, метою яких є сприяння участі гравців у сезоні НБА, що складається з 82 матчів.

