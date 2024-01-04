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НБА оштрафувала Бруклін на 100 тисяч доларів

Клуб оштрафували за порушення правил участі гравців ліги у матчі проти Мілвокі
Сьогодні 21:22 201 0
НБА оштрафувала Бруклін на 100 тисяч доларів
Фото: Getty Images
#NBA, #Бруклін

Джерело - Чемпіон.

НБА оштрафувала Бруклін за порушення правил участі гравців у матчі.

Про це повідомляє NBA Communications.

Клуб оштрафовано на 100 тисяч доларів за порушення правил участі гравців ліги у матчі проти Мілвокі (122:144) 27 грудня.

Після розслідування, включаючи перевірку незалежним лікарем, НБА встановила, що чотири гравці ротації Нетс, які не брали участь у матчі, могли грати відповідно до медичних стандартів, зазначених у правилах участі гравців, які були прийняті напередодні старту цього сезону. 

Бруклін порушив правила, метою яких є сприяння участі гравців у сезоні НБА, що складається з 82 матчів.

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