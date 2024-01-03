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Сакраментом з Ленем поступилось Шарлотт: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 166 0
Сакраментом з Ленем поступилось Шарлотт: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
3, січня

Філадельфія - Чикаго 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)

Мемфіс – Сан-Антоніо 106:98 (20:23, 27:17, 33:28, 26:30)

Оклахома-Сіті – Бостон 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37)

Новий Орлеан – Бруклін 112:85 (32:18, 27:16, 26:24, 27:27)

Сакраменто – Шарлотт 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)

Українець Олексій Лень провів на майданчику майже 13 хвилин, за які набрав три очки, здійснив чотири підбирання та зробив три передачі.

Голден Стейт - Орландо 121:115 (30:28, 25:27, 32:26, 34:34)

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