Сакраментом з Ленем поступилось Шарлотт: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
3, січня
Філадельфія - Чикаго 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)
Мемфіс – Сан-Антоніо 106:98 (20:23, 27:17, 33:28, 26:30)
Оклахома-Сіті – Бостон 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37)
Новий Орлеан – Бруклін 112:85 (32:18, 27:16, 26:24, 27:27)
Сакраменто – Шарлотт 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)
Українець Олексій Лень провів на майданчику майже 13 хвилин, за які набрав три очки, здійснив чотири підбирання та зробив три передачі.
Голден Стейт - Орландо 121:115 (30:28, 25:27, 32:26, 34:34)