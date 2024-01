Ембіід відновиться до матчу з Чикаго

Лідер Філадельфії Джоел Ембіід зможе зіграти у матчі проти Чикаго у ніч на 3 січня.

Про це повідомляє журналіст Кіт Помпі.

Джоел відновився після розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба. Він пропустив 8 матчів у цьому сезоні.

As expected, Joel Embiid will play tomorrow night against the Chicago Bulls. This comes after the Sixers center missed the last four games with a sprained right ankle.