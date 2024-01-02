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Ембіід відновиться до матчу з Чикаго

Джоел відновився після розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба
Сьогодні 21:53 312 0
Ембіід відновиться до матчу з Чикаго
#Філадельфія, #Джоел Ембіід

Джерело - Чемпіон.

Лідер Філадельфії Джоел Ембіід зможе зіграти у матчі проти Чикаго у ніч на 3 січня.

Про це повідомляє журналіст Кіт Помпі.

Джоел відновився після розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба. Він пропустив 8 матчів у цьому сезоні.

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