Ембіід відновиться до матчу з Чикаго

Джоел відновився після розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба

Джерело - Чемпіон.

Лідер Філадельфії Джоел Ембіід зможе зіграти у матчі проти Чикаго у ніч на 3 січня.

Про це повідомляє журналіст Кіт Помпі.

Джоел відновився після розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба. Він пропустив 8 матчів у цьому сезоні.

As expected, Joel Embiid will play tomorrow night against the Chicago Bulls. This comes after the Sixers center missed the last four games with a sprained right ankle. — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) January 1, 2024

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