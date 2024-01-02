Михайлюк вийшов на 3 місце за кількістю матчів у НБА серед українців

Джерело - ФБУ.
Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк піднявся на третю позицію за кількістю зіграних матчів у НБА серед українців.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
У цьому сезоні Святослав уже зіграв 13 матчів, у середньому набираючи 1,8 очка та 0,8 підбирання за 7,6 хвилини.
Загалом на рахунку Михайлюка 265 матчів у НБА, він дебютував у лізі у 2018 році.
Кількість матчів українців у НБА:
1. Віталій Потапенко – 610 матчів
2. Олексій Лень – 605
3. Святослав Михайлюк – 265
4. Станіслав Медведенко – 263
5. Олександр Волков – 149
6. Кирило Фесенко – 135
7. Олексій Печеров – 111
8. Вʼячеслав Кравцов – 45
9. Дмитро Скапінцев – 2
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