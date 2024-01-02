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Михайлюк вийшов на 3 місце за кількістю матчів у НБА серед українців

У цьому сезоні Святослав уже зіграв 13 матчів
Сьогодні 18:20 219 0
Михайлюк вийшов на 3 місце за кількістю матчів у НБА серед українців
#Святослав Михайлюк, #Бостон Селтікс

Джерело - ФБУ.

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк піднявся на третю позицію за кількістю зіграних матчів у НБА серед українців.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

У цьому сезоні Святослав уже зіграв 13 матчів, у середньому набираючи 1,8 очка та 0,8 підбирання за 7,6 хвилини.

Загалом на рахунку Михайлюка 265 матчів у НБА, він дебютував у лізі у 2018 році.

Кількість матчів українців у НБА:

1. Віталій Потапенко – 610 матчів
2. Олексій Лень – 605 
3. Святослав Михайлюк – 265
4. Станіслав Медведенко – 263
5. Олександр Волков – 149
6. Кирило Фесенко – 135
7. Олексій Печеров – 111
8. Вʼячеслав Кравцов – 45
9. Дмитро Скапінцев – 2

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