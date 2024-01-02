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Мілвокі поступився Індіані, Юта розібралася з Далласом: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:25 175 0
Мілвокі поступився Індіані, Юта розібралася з Далласом: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
2 січня

Нью-Йорк - Міннесота 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28)

Торонто - Клівленд 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30)

Мілвокі - Індіана 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)

Г'юстон - Детройт 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)

Юта - Даллас 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)

Денвер - Шарлотт 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)

Фінікс - Портленд 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)

Кліпперс - Маямі 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)

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