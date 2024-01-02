Мілвокі поступився Індіані, Юта розібралася з Далласом: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
2 січня
Нью-Йорк - Міннесота 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28)
Торонто - Клівленд 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30)
Мілвокі - Індіана 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)
Г'юстон - Детройт 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)
Юта - Даллас 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)
Денвер - Шарлотт 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)
Фінікс - Портленд 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)
Кліпперс - Маямі 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)