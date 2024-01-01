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Брукліну загрожує покарання за скандальний вчинок під час матчу НБА

Сьогодні 16:55 207 0
Брукліну загрожує покарання за скандальний вчинок під час матчу НБА

Джерело - basket.com.ua.

НБА проводить перевірку після рішення Бруклін Нетс вийти другим складом на матч регулярного чемпіонату НБА проти Мілвокі Бакс.

Про це повідомляє New York Post.

Ліга вирішує, чи це порушення є достатнім, щоб оштрафувати організацію. Нетс дозволили не переодягатися чотирьом баскетболістам, а потім зняли з гри ще трьох гравців.

Нік Клекстон, Спенсер Дінвідді, Доріан Фінні-Сміт та Кем Джонсон стали першими, кого Нетс виключили з гри. Після першої чверті до них приєдналися Мікал Бріджес, Кем Томас та Ройс О’Ніл.

Бруклін проводив п’яту гру за сім днів і поступився Мілвокі (122:144). Головний тренер Нетс Жак Вон пояснив дії команди усвідомленим рішенням дати шанс проявити себе резервному складу баскетболістів.

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