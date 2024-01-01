Брукліну загрожує покарання за скандальний вчинок під час матчу НБА

НБА проводить перевірку після рішення Бруклін Нетс вийти другим складом на матч регулярного чемпіонату НБА проти Мілвокі Бакс.

Про це повідомляє New York Post.

Ліга вирішує, чи це порушення є достатнім, щоб оштрафувати організацію. Нетс дозволили не переодягатися чотирьом баскетболістам, а потім зняли з гри ще трьох гравців.

Нік Клекстон, Спенсер Дінвідді, Доріан Фінні-Сміт та Кем Джонсон стали першими, кого Нетс виключили з гри. Після першої чверті до них приєдналися Мікал Бріджес, Кем Томас та Ройс О’Ніл.

Бруклін проводив п’яту гру за сім днів і поступився Мілвокі (122:144). Головний тренер Нетс Жак Вон пояснив дії команди усвідомленим рішенням дати шанс проявити себе резервному складу баскетболістів.