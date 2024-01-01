Головне
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади
30.12.2023 20:50 1539
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:09 752
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Сьогодні 08:24 714
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Сьогодні 08:08 343
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:55 34077 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 17:33 350338 1
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 17:00 2212
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 16:05 161443
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Вчора 15:25 10825
Луческу запропонували роботу у румунському клубі
Вчора 12:25 605
Прямі трансляції

Сакраменто Леня переміг Мемфіс, Вашингтон поступився Атланті: результати матчів НБА

Сьогодні 09:40 215 0
Сакраменто Леня переміг Мемфіс, Вашингтон поступився Атланті: результати матчів НБА
#Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 31 грудня на 1 січня відбулося 6 матчів у регулярному чемпіонаті НБА.

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень у грі з Мемфісом зробив вісім підбирань та одну результативну передачу.

Бостон обіграв Сан-Антоніо на виїзді 134:101. Святослав Михайлюк зіграв рівно 8 хвилин, очок не набрав (0/4 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

НБА - Регулярний чемпіонат
1 січня

Вашингтон - Атланта 126:130 (30:28, 28:42, 29:30, 29:30)

Нью-Орлеан - Лейкерс 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20)

Оклахома-Сіті - Бруклін 124:108 (33:36, 26:20, 30:23, 35:29)

Сан-Антоніо - Бостон 101:134 (22:30, 31:35, 23:40, 25:29)

Мемфіс - Сакраменто 92:123 (29:34, 29:36, 21:31, 13:22)

Фінікс - Орландо 112:107 (37:24, 30:34, 22:29, 23:20)

Коментарі ()
Популярне зараз
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 10825
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 34077 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 350338 1
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13247
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 161443
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 2212
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84758
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43984 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3462 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4503
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86592
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 350338 1