Джерело - Чемпіон.

У ніч з 31 грудня на 1 січня відбулося 6 матчів у регулярному чемпіонаті НБА.

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень у грі з Мемфісом зробив вісім підбирань та одну результативну передачу.

Бостон обіграв Сан-Антоніо на виїзді 134:101. Святослав Михайлюк зіграв рівно 8 хвилин, очок не набрав (0/4 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

НБА - Регулярний чемпіонат

1 січня

Вашингтон - Атланта 126:130 (30:28, 28:42, 29:30, 29:30)

Нью-Орлеан - Лейкерс 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20)

Оклахома-Сіті - Бруклін 124:108 (33:36, 26:20, 30:23, 35:29)

Сан-Антоніо - Бостон 101:134 (22:30, 31:35, 23:40, 25:29)

Мемфіс - Сакраменто 92:123 (29:34, 29:36, 21:31, 13:22)

Фінікс - Орландо 112:107 (37:24, 30:34, 22:29, 23:20)