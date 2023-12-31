Чемпіон Євробаскету-2017 та колишній гравець Маямі оголосив про завершення кар'єри

Драгич планує провести прощальний матч у рідній Словенії

Переможець Євробаскету 2017 року у складі збірної Словенії та колишній гравець багатьох клубів НБА Горан Драгич вирішив завершити кар'єру.

Про це повідомляє ESPN.

Драгич найбільш відомий за своїми виступами за Маямі в період із 2015 по 2021 рік.

На драфті 2008 року його було обрано під загальним 45-м піком командою Сан-Антоніо Сперс. Проте техасці обміняли права на гравця у Фінікс, який сподівався, що словенець зможе замінити Стіва Неша на позиції розігруючого.

Він провів у НБА п'ятнадцять сезонів, погравши за сім різних клубів: Фінікс, Г'юстон, Маямі, Торонто, Бруклін, Чикаго та Мілуокі. На його рахунку 946 матчів (530 виходів у старті), у яких він у середньому набирав 13,3 очка, 3,0 підбирання та 4,7 передачі.

У сезоні-2017/18 Драгич поїхав на свій єдиний Матч всіх зірок. Розігруючий один раз потрапив до третьої символічної збірної НБА (2014), а також отримав нагороду Найбільш прогресуючого гравця (2014).

Словенець один раз дійшов до Фіналу НБА: у 2020 році в бульбашці він у складі Маямі поступився Лейкерс у шести матчах. Разом зі збірною Словенії він виграв Євробаскет 2017 року та став MVP того турніру.

Горан Драгич планує провести прощальний матч у Словенії у серпні 2024 року.