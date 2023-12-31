Головне
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади
Вчора 20:50 1124
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 17:55 33222 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 17:33 345662 1
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Сьогодні 17:00 1322
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 16:05 160624
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 15:54 230
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 15:25 10048
Луческу запропонували роботу у румунському клубі
Сьогодні 12:25 410
Стало відомо, яку зарплату Ювентус готовий платити Судакову
Сьогодні 09:55 969
Костюк переграла Богдан на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 09:40 468
Прямі трансляції

Чемпіон Євробаскету-2017 та колишній гравець Маямі оголосив про завершення кар'єри

Драгич планує провести прощальний матч у рідній Словенії
Сьогодні 17:40 192 0
Чемпіон Євробаскету-2017 та колишній гравець Маямі оголосив про завершення кар'єри

Джерело - isport.ua.

Переможець Євробаскету 2017 року у складі збірної Словенії та колишній гравець багатьох клубів НБА Горан Драгич вирішив завершити кар'єру.

Про це повідомляє ESPN.

Драгич найбільш відомий за своїми виступами за Маямі в період із 2015 по 2021 рік.

На драфті 2008 року його було обрано під загальним 45-м піком командою Сан-Антоніо Сперс. Проте техасці обміняли права на гравця у Фінікс, який сподівався, що словенець зможе замінити Стіва Неша на позиції розігруючого.

Він провів у НБА п'ятнадцять сезонів, погравши за сім різних клубів: Фінікс, Г'юстон, Маямі, Торонто, Бруклін, Чикаго та Мілуокі. На його рахунку 946 матчів (530 виходів у старті), у яких він у середньому набирав 13,3 очка, 3,0 підбирання та 4,7 передачі.

У сезоні-2017/18 Драгич поїхав на свій єдиний Матч всіх зірок. Розігруючий один раз потрапив до третьої символічної збірної НБА (2014), а також отримав нагороду Найбільш прогресуючого гравця (2014).

Словенець один раз дійшов до Фіналу НБА: у 2020 році в бульбашці він у складі Маямі поступився Лейкерс у шести матчах. Разом зі збірною Словенії він виграв Євробаскет 2017 року та став MVP того турніру.

Горан Драгич планує провести прощальний матч у Словенії у серпні 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 345662 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 160624
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 33222 2
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 11881
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 10048
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 8467 3
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88739 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37617
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52158 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91631
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332311 9
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98542