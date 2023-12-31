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Дончич відзначився феноменальним досягненням, яке нікому не підкорялося з 1960 року

Сьогодні 14:09 288 0
Дончич відзначився феноменальним досягненням, яке нікому не підкорялося з 1960 року
#Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Захисник Даллас Маверікс Лука Дончич набрав 39 очок, 8 підбирань і 10 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Голден Стейт Ворріорз (132:122) та встановив феноменальне досягнення.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Дончич став другим гравцем в історії НБА, який за підсумками календарного місяця зміг у середньому набрати у середньому 35+ очок, 8+ підбирань, 10+ передач при як мінімум 10 зіграних матчах. Раніше це вдавалося лише легендарному Оскару Робертсону у 1960 році.

Дончич провів 66-й матч за кар’єру, в якому набирав як мінімум 30 очок і 10 передач. Він обійшов Меджика Джонсона і піднявся на 8 місце в історії НБА за цим показником.

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