Бостон із Михайлюком дотиснув Торонто: результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

30 грудня

Вашингтон – Бруклін 110:104 (25:25, 29:28, 30:33, 26:18)

Орландо – Нью-Йорк Нікс – 117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)

Атланта – Сакраменто 110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)

Центровий Кінгз Олексій Лень набрав 2 очки, 4 підбирання та 4 асисти. Ще один українець Дмитро

Бостон – Торонто 120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)

Український гравець Бостона Святослав Михайлюк набрав у матчі 5 очок, а також зробив один підбір та один асист.

Клівленд – Мілвокі 111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)

Г’юстон – Філадельфія 127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)

Денвер – Оклахома Сіті 93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)

Фінікс – Шарлотт 133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)

Портленд – Сан-Антоніо 134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)

Лос-Анджелес Кліпперс – Мемфіс 117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)