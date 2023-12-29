Старий Луцьк припинив співпрацю з Алтуховим

Захисник Григорій Алтухов завершив виступи за Старий Луцьк

Старий Луцьк оголосив про припинення співпраці з захисником Григорієм Алтуховим.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

27-річний українець цього сезону провів за Старий Луцьк 11 матчів, в середньому набираючи 2.1 очка, 1.7 підбирання, 0.7 передачі.

Старий Луцьк наразі знаходиться на 9-му місці Суперліги Favbet з показником 5-10. Наступний бабл команда проведе на своєму майданчику, де зустрінеться з Дніпром, Кривбасом та Запоріжжям.

Раніше Старий Луцьк поступився Київ-Баскету.