Брукс вибув на невизначений термін через пошкодження

Форвард Г'юстона Діллон Брукс отримав травму косого м’язу стегна у матчі проти Індіани (117:123)ю

Про це повідомив журналіст Джонатан Фейген.

Головний тренер Рокетс Іме Удока, коментуючи строки повернення гравця на майданчик, заявив, що існує "широкий спектр можливих прогнозів".

Ділон пропустив останню гру команди проти Фінікса (113:129).

