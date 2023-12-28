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Михайлюк відновиться від травми до матчу з Детройтом

Українець пропустив останні два матчі Селтікс
Сьогодні 20:23 180 0
Михайлюк відновиться від травми до матчу з Детройтом
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк доступний на матч проти Детройта.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Українець пропустив останні два матчі Селтікс через забій лівої п’ятки.

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