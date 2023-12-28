Михайлюк відновиться від травми до матчу з Детройтом

Джерело - Чемпіон.
Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк доступний на матч проти Детройта.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Українець пропустив останні два матчі Селтікс через забій лівої п’ятки.
#NEBHInjuryReport update:— Boston Celtics (@celtics) December 28, 2023
Oshae Brissett - AVAILABLE
Jaylen Brown (low back contusion) - OUT
Svi Mykhailiuk - AVAILABLE
Lamar Stevens - AVAILABLE
Jayson Tatum - AVAILABLE https://t.co/kABhh0vOqE
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