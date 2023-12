Михайлюк відновиться від травми до матчу з Детройтом

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк доступний на матч проти Детройта.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Українець пропустив останні два матчі Селтікс через забій лівої п’ятки.

#NEBHInjuryReport update:



Oshae Brissett - AVAILABLE

Jaylen Brown (low back contusion) - OUT

Svi Mykhailiuk - AVAILABLE

Lamar Stevens - AVAILABLE

Jayson Tatum - AVAILABLE https://t.co/kABhh0vOqE