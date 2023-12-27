Прометей – Цедевіта-Олімпія 105:100: огляд матчу Єврокубку

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 грудня, Прометей обіграв словенську Цедевіту-Олімпію в матчі 13-го туру Єврокубка.
Єврокубок
13 тур, 27 грудня
Прометей – Цедевіта-Олімпія 105:100 (24:30, 36:25, 18:22, 27:23)
Прометей: Одіасе (17 + 8 підбирань), Клавелл (17 + 2 підбирання + 6 асистів), Липовий (16 + 4 підбирання + 1 асист), Санон (15 + 2 підбирання + 1 асист), Марч (15 + 3 асисти), Агада (10 + 9 підбирань + 8 асистів), Грей (10 + 1 підбирання + 3 асисти)
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