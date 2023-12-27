Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

27 грудня

Вашингтон - Орландо 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29)

Детройт - Бруклін 112:118 (31:25, 23:36, 31:27, 27:30)

Чикаго - Атланта 118:113 (28:17, 22:39, 33:29, 35:28)

Новий Орлеан - Мемфіс 115:116 OT (19:24, 29:19, 32:24, 23:36, 12:13)

Г’юстон - Індіана 117:123 (33:33, 34:31, 23:37, 27:22)

Сан-Антоніо - Юта 118:130 (32:27, 28:37, 33:36, 25:30)

Оклахома - Міннесота 129:106 (40:35, 26:25, 36:31, 27:15)

Портленд - Сакраменто 130:113 (32:33, 35:27, 37:35, 26:18)

Олексій Лень провів на майданчику 1 хвилину 56 секунд та не набрав очок. Для Олексія це був перший матч з командою після травми правої щиколотки, яку він отримав 13 листопада.

Кліпперс - Шарлотт 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)