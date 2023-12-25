Скапінцев: Хотілося б отримати місце в ростері Нью-Йорка

Джерело - Чемпіон.
Дмитро Скапінцев має намір закріпитися у складі Нью-Йорк Нікс.
Про це він розповів порталу Double Dribble.
"Мотивація не змінилася, тому що одна гра, одна хвилина на майданчику – це не та ціль, яку хочу отримати. Хотілося б затриматися і отримати місце вже просто в ростері. Двосторонній контракт – це як наступний щабель у моїй кар’єрі в Америці. Подивимося, як буде далі", - сказав Скапінцев.
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