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Скапінцев: Хотілося б отримати місце в ростері Нью-Йорка

Сьогодні 21:31 140 0
Скапінцев: Хотілося б отримати місце в ростері Нью-Йорка
#Дмитро Скапінцев

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Скапінцев має намір закріпитися у складі Нью-Йорк Нікс.

Про це він розповів порталу Double Dribble.

"Мотивація не змінилася, тому що одна гра, одна хвилина на майданчику – це не та ціль, яку хочу отримати. Хотілося б затриматися і отримати місце вже просто в ростері. Двосторонній контракт – це як наступний щабель у моїй кар’єрі в Америці. Подивимося, як буде далі", - сказав Скапінцев.

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