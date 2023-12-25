Пустовий оновив декілька кар’єрних віх у складі Обрадойро

Український баскетболіст Артем Пустовий допоміг Обрадойро здобути складну перемогу над Бреоганом (90:88) та оновив кілька рекордів.

Про це повідомляє Acb.com.

Гравець збірної України набрав 14 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 передачу за 23 хвилини при показнику РЕ “+16”.

Тепер Пустовий посідає 4-е місце в історії клубу за загальним показником рейтингу ефективності - 1 118. Артем зіграв за клуб 109 матчів. Лідирує Альберто Корбачо, у якого за 164 поєдинки рейтинг ефективності - 1 415.

Бігмен виконав 7 штрафних кидків. Загалом Пустовий має 217 штрафних кидків за клуб з Сантьяго-де-Компостели, що дозволяє також посідати четверте місце в історії команди. Він обійшов Лаурінаса Бірутіса та Костаса Васілеідіса.

А результативна передача проти Бреогана стала для Пустового сотою у матчах Ліги ACB. Нагадаємо, що він також грав за Барселону, Мурсію та Гран-Канарію.