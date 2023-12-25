Ягупова може продовжити кар’єру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної України Аліна Ягупова, яка нещодавно залишила турецький клуб Мерсін-Чукурова, може продовжити кар’єру в Китаї.
Таке припущення зробив іспанський журналіст Луїс Вальєхо.
“Ходять чутки, що вона поїде до Китаю“, - написав він у соцмережі Х.
Аліна за кар’єру грала за Дніпро, Регіна-Баскет, Єлизавет-Баскет, Астану, Касторс, Окжетпес, та Лілль. З 2017 року українка грала в Туреччині почергово за Чукурову та Фенербахче.
У 2020 та 2021 році Ягупова ставала MVP Євроліги.
Alina Iagupova deja Çukurova (rumores de que irá a China) y el club turco se carga al técnico Olcay Orak. Movimientos importantes de cara a la @EuroLeagueWomen. pic.twitter.com/6Z1M9PXpQk— Luis Vallejo (@Lvallejocolom) December 24, 2023