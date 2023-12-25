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Ягупова може продовжити кар’єру у Китаї

Сьогодні 12:38 186 0
Ягупова може продовжити кар’єру у Китаї
#Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України Аліна Ягупова, яка нещодавно залишила турецький клуб Мерсін-Чукурова, може продовжити кар’єру в Китаї.

Таке припущення зробив іспанський журналіст Луїс Вальєхо.

“Ходять чутки, що вона поїде до Китаю“, - написав він у соцмережі Х.

Аліна за кар’єру грала за Дніпро, Регіна-Баскет, Єлизавет-Баскет, Астану, Касторс, Окжетпес, та Лілль. З 2017 року українка грала в Туреччині почергово за Чукурову та Фенербахче.

У 2020 та 2021 році Ягупова ставала MVP Євроліги.

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