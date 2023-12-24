Бігмен Олімпіакоса повторив досягнення Хижняка

Мустафа Фалль у матчі АСВЕЛ - Олімпіакос (73:85) набрав 2 очка, зробив 7 підбирань, віддав 7 передач і поставив 8 блок-шотів та повторив досягнення українця Григорія Хижняка.

Про це повідомляє sdna.gr.

У лютому 2001 року центровий литовського Жальгіріса у матчі Євроліги також поставив 8 блок-шотів.

Рекорд турніру належить Стояну Вранковичу, який граючи за Фортітудо зробив аж 10 блок-шотів у грудні 2000 року.

Нагадаємо, що Григорій Хижняк раптово помер 5 жовтня 2018 року на 45-му році життя.