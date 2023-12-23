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Ягупова: Найближчим часом я визначусь з клубом, де буду виступати

Сьогодні 15:59 233 0
Ягупова: Найближчим часом я визначусь з клубом, де буду виступати
#Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Аліна Ягупова буде виступати за збірну України в офіційних матчах.

Про це вона розповіла Федерації баскетболу України.

"Звісно, не так я бачила першу половину свого сезону, але є як є, можливо, це на краще. Ми домовились з клубом розійтись. Найближчим часом я визначусь з клубом, де я буду виступати у майбутньому.

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Щодо збірної України, то я обов’язково буду виступати за збірну в офіційних матчах. Прикро, що в листопаді я не допомогла команді через травму. Ми постійно на контакті з Михайлом Бродським і я розумію, наскільки я важлива для нашої збірної, я пообіцяла, що буду виступати за збірну", - сказала Ягупова.

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