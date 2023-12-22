Оклахома переграла Кліпперс, Лейкерс поступивсвя Міннесоті: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на четвер, 22 грудня, відбулося вісім матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат

22 грудня

Детройт – Юта 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)

Клівленд – Новий Орлеан 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)

Мемфіс – Індіана 116:103 (35:22, 23:34, 28:21, 30:26)

Мілвокі – Орландо 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32)

Оклахома – Кліпперс 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23)

Чикаго – Сан-Антоніо 114:95 (27:28, 25:20, 25:22, 37:25)

Міннесота – Лейкерс 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)

Портленд – Вашингтон 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25)

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