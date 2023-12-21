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Бостон з Михайлюком переграв Сакраменто Леня: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 09:36 216 0
Бостон з Михайлюком переграв Сакраменто Леня: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на четвер, 21 грудня, відбулося десять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
21 грудня

Індіана – Шарлотт 144:113 (31:29, 40:31, 36:26, 37:27)

Філадельфія - Міннесота 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)

Орландо - Маямі 106:115 (24:25, 26:43, 22:21, 34:26)

Клівленд - Юта 124:116 (36:27, 26:29, 30:37, 32:23)

Торонто - Денвер 104:113 (20:29, 24:32, 31:29, 29:23)

Бруклін - Нью-Йорк 102:121 (20:32, 31:28, 26:30, 25:31)

Чикаго - Лейкерс 124:108 (33:22, 28:33, 29:23, 34:30)

Г'юстон - Атланта 127:134 (29:39, 36:38, 35:21, 27:36)

Даллас - Кліпперс 111:120 (22:35, 34:32, 27:18, 28:35)

Сакраменто - Бостон 119:144 (41:38, 25:36, 24:39, 29:31)

Святослав Михайлюк у цьому матчі набрав 2 очки, 4 підбирання і 3 асисти за 16 хвилин на майданчику.

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