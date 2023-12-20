Бостон з Михайлюком поступився Голден Стейт: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на середу, 20 грудня, відбулося чотири матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат

20 грудня

Новий Орлеан — Мемфіс 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)

Мілвокі — Сан-Антоніо 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)

Голден Стейт — Бостон 132:126 ОТ (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5)

Святослав Михайлюк провів на майданчику 2 хвилини, не заробивши очок.

Портленд — Фінікс 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)

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