Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги
Сьогодні 00:10 1224
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар
Сьогодні 08:11 3182
Кісер отримав суперника і сподівається підкорити UFC
Вчора 22:25 250
Манчестер Сіті впевнено вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу
Вчора 22:01 603
Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів
Вчора 20:25 284
Арум повідомив потенційну дату бою Ломаченко - Камбосос
Вчора 16:26 573
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Вчора 14:53 10079
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 12:01 20538 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Вчора 10:23 9269
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 09:00 253418 1
Прямі трансляції

Бостон з Михайлюком поступився Голден Стейт: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:52 192 0
Бостон з Михайлюком поступився Голден Стейт: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на середу, 20 грудня, відбулося чотири матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
20 грудня

Новий Орлеан — Мемфіс 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)

Мілвокі — Сан-Антоніо 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)

Голден Стейт — Бостон 132:126 ОТ (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5)

Святослав Михайлюк провів на майданчику 2 хвилини, не заробивши очок.

Портленд — Фінікс 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги 1224
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 20538 4
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 10079
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 9269
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар 3182
Буткевич закликав Малиновського повернутися у Полісся Буткевич закликав Малиновського повернутися у Полісся 894
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32535
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17525
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25990
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110499 4
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46568
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84185