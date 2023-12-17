Старий Луцьк поступився Черкаським Мавпам у матчі Суперліги

Найрезультативнішим баскетболістом зустрічі став гравець черкаського клубу Роман Новіков

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, Старий Луцьк поступився Черкаським Мавпам у межах Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 63:75.

Найрезультативнішим баскетболістом зустрічі став гравець черкаського клубу Роман Новіков, на рахунку якого 18 очок, 7 підбирань і 2 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

17 грудня

Старий Луцьк - Черкаські Мавпи 63:75 (17:31, 22:15, 6:21, 18:8)

Старий Луцьк: Томас 13 + 5 підбирань, Коцько 12 + 5 підбирань + 3 передачi, Мусієнко 10 + 5 підбирань, Панфілов 8 + 3 передачi, Дюпін 2 – старт; Коровяков 12, Марків 3, Бедлінський 3, Прозапас 0 + 3 передачi, Алтухов 0, Глушко 0.

Черкаські Мавпи: Новіков 18 + 7 підбирань, Агафонов 15 + 8 підбирань, Далкорт 13 + 3 перехоплення, Бун Джуніор 6 + 7 передач + 3 блокшоти, Кальніченко 6 – старт; Руслов 9, Скіра 8 + 12 пiдбирань, Кузнецов 0, Назаренко 0, Упир 0, Мiтiрiч 0.

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