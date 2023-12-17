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Каррі досяг показника в 3500 триочкових за кар'єру

Баскетболіст вписав своє ім'я в історію НБА
Сьогодні 13:11 263 0
Каррі досяг показника в 3500 триочкових за кар'єру
Фото Getty Images
#Стефен Каррі

Джерело - sport.ua.

У ніч на 17 грудня лідер клубу Голден Стейт Стефен Каррі в матчі з Брукліном (124:120) набрав 37 очок, влучивши 6 із 8 триочкових та виконавши 3/3 штрафних, встановив рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Також на рахунку Стефена 3 підбирання та 1 передача за 35 хвилин на майданчику.

Каррі подолав позначку в 3500 реалізованих триочкових за кар'єру. Стефен став першим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації, кому вдалося досягти такого показника. Тепер на рахунку 35-річного гравця 3505 точних дальніх кидків.

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