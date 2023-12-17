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БІПА дозаявила американського розігруючого

Сьогодні 12:25 122 0
БІПА дозаявила американського розігруючого

Джерело - basket.com.ua.

Одеська БІПА заявила на сезон Суперліги легіонера Келона Вітлі. 

Профайл цього гравця з’явився в ростері клубу на офіційному сайті ФБУ.

Вітлі (178 см, 25 років) є вихованцем університету Джорджія Саутвестерн. Він розпочинав сезон у чемпіонаті Косово, де грав за команду Істогу. В 7 матчах цього сезону Вітлі набирав 11.3 очка, 2.7 підбирання та 2.1 передачі при 42.9% реалізації триочкових.

Для БІПи Келон стане третім легіонером після Маркуса Льюїса та Кема Кемпбелла. БІПА наразі посідає 9 місце в турнірній таблиці з 4 перемогами в 12 матчах. 17 грудня одесити зіграють в столиці проти Київ-Баскета.

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