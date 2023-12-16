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Бостон із Михайлюком обіграв Орландо: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 183 0
Бостон із Михайлюком обіграв Орландо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
16 грудня

Шарлотт - Новий Орлеан 107:112 (20:21, 19:29, 37:26, 31:36)

Філадельфія - Детройт 124:92 (26:22, 35:17, 33:23, 30:30)

Вашингтон - Індіана 137:123 (30:37, 39:18, 39:32, 29:36)

Сан-Антоніо - Лейкерс 129:115 (42:22, 27:40, 29:25, 31:28)

Бостон - Орландо 128:111 (30:24, 34:27, 37:27, 27:33)

Торонто - Атланта 104:125 (24:30, 25:29, 29:28, 26:38)

Мемфіс - Г'юстон 96:103 (29:14, 26:31, 19:30, 22:28)

Фінікс - Нью-Йорк 122:139 (30:31, 38:32, 31:34, 23:42)

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