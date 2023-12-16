Бостон із Михайлюком обіграв Орландо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
16 грудня
Шарлотт - Новий Орлеан 107:112 (20:21, 19:29, 37:26, 31:36)
Філадельфія - Детройт 124:92 (26:22, 35:17, 33:23, 30:30)
Вашингтон - Індіана 137:123 (30:37, 39:18, 39:32, 29:36)
Сан-Антоніо - Лейкерс 129:115 (42:22, 27:40, 29:25, 31:28)
Бостон - Орландо 128:111 (30:24, 34:27, 37:27, 27:33)
Торонто - Атланта 104:125 (24:30, 25:29, 29:28, 26:38)
Мемфіс - Г'юстон 96:103 (29:14, 26:31, 19:30, 22:28)
Фінікс - Нью-Йорк 122:139 (30:31, 38:32, 31:34, 23:42)