Харден набрав 25 тис очок у НБА

У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА Кліпперс обіграв Голден Стейт із рахунком 121:113.

Розігруючий клубу з Лос-Анджелеса Джеймс Харден набрав у поєдинку 28 очок, зробив 7 підбирань і 15 передач. Такі показники допомогли 34-річному гравцеві подолати позначку у 25 000 очок у лізі. Він став 24-м гравцем в історії, кому підкорився такий результат.

Харден, окрім Кліпперс, також виступав за Оклахому, Г'юстон, Бруклін і Філадельфію.

