Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Голден Стейт поступився Кліпперс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
15 грудня
Бостон – Клівленд 116:107 (33:24, 32:30, 25:33, 26:20)
Маямі – Чикаго 116:124 (22:36, 34:24, 32:33, 28:31)
Даллас – Міннесота 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32)
Денвер – Бруклін 124:101 (29:22, 23:17, 38:28, 34:34)
Сакраменто – Оклахома-Сіті 128:123 (29:30, 30:23, 41:39, 28:31)
Портленд – Юта 114:122 (30:38, 24:31, 22:34, 38:19)
Кліпперс – Голден Стейт 121:113 (29:28, 40:28, 30:37, 22:20)