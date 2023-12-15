Головне
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій
Вчора 23:56 1419
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 10:22 3056
Збірна України отримала покарання від УЄФА
Сьогодні 09:10 658
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 08:45 490
Шахтар дізнався потенційцних суперників по раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:32 377
Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 08:22 951
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:06 5794
Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:59 469
Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 734
Прометей переміг Партизан у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ
Вчора 19:37 412
Прямі трансляції

Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Голден Стейт поступився Кліпперс: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:25 232 0
Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Голден Стейт поступився Кліпперс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
15 грудня

Бостон – Клівленд 116:107 (33:24, 32:30, 25:33, 26:20)

Маямі – Чикаго 116:124 (22:36, 34:24, 32:33, 28:31)

Даллас – Міннесота 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32)

Денвер – Бруклін 124:101 (29:22, 23:17, 38:28, 34:34)

Сакраменто – Оклахома-Сіті 128:123 (29:30, 30:23, 41:39, 28:31)

Портленд – Юта 114:122 (30:38, 24:31, 22:34, 38:19)

Кліпперс – Голден Стейт 121:113 (29:28, 40:28, 30:37, 22:20)

Коментарі ()
Популярне зараз
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер 3056
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде 973
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 24662
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи 5794
Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду 1385
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій 1419
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22213
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13736
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 309469
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83929
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123764
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33972