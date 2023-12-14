Фінікс поступився Брукліну, Лейкерс переміг Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
14 грудня
Вашингтон - Новий Орлеан 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)
Детройт - Філадельфія 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25)
Торонто - Атланта 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)
Маямі - Шарлотт 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)
Сан-Антоніо - Лейкерс 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)
Мілвокі - Індіана 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32)
Г’юстон - Мемфіс 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)
Юта - Нью-Йорк 117:113 (22:31, 30:19, 37:34, 28:29)
Фінікс - Бруклін 112:116 (22:31, 34:33, 32:22, 24:30)