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Фінікс поступився Брукліну, Лейкерс переміг Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 190 0
Фінікс поступився Брукліну, Лейкерс переміг Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
14 грудня

Вашингтон - Новий Орлеан 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)

Детройт - Філадельфія 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25)

Торонто - Атланта 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)

Маямі - Шарлотт 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)

Сан-Антоніо - Лейкерс 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)

Мілвокі - Індіана 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32)

Г’юстон - Мемфіс 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)

Юта - Нью-Йорк 117:113 (22:31, 30:19, 37:34, 28:29)

Фінікс - Бруклін 112:116 (22:31, 34:33, 32:22, 24:30)

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