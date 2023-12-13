Прометей переміг Бешикташ у Єврокубку

Шоста перемога української команди у групі А

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг турецький Бешикташ у матчі 11 туру групи А Єврокубка.

Матч завершився з рахунком 89:70.

Найкращими гравцями матчу стали центровів Прометея Таі Одіасе, який набрав 16 очок та зробив 10 підбирань та Онджей Балвін із 17 очками, 9 підбираннями та 3 асистами.

Для Прометея ця перемога стала шостою в 11 турах Єврокубка і третьою домашньою перемогою поспіль.

Єврокубок

Група А, 11-й тур

13 грудня

Прометей (Україна) – Бешикташ (Туреччина) 89:70 (26:14, 19:26, 27:10, 17:20)

Прометей: Балвін (17 + 9 підбирань + 3 втрати), Одіасе (16 + 10 підбирань), Сидоров (14), Грей (12 + 5 перехоплень), Санон (10), Марч (8 + 3 втрати), Ткаченко (8), Агада (4)

Наступний матч команда Гінзбурга проведе 16 грудня з Таллінною Калєв. 20 грудня Прометей зіграє з Лондон Лайонс у Єврокубку.