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Дніпро оголосив про перехід Конєва

Сьогодні 18:25 160 0
Дніпро оголосив про перехід Конєва
#БК Дніпро

Джерело - basket.com.ua.

MVP Суперліги минулого сезону форвард Будівельника Володимир Конєв продовжить кар’єру у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Дніпра.

Лідер Суперліги Favbet у своїх соцмережах вже оголосив про підписання, не уточнюючи подробиць.

Цього сезону Володимир Конєв в складі Будівельника у 13 матчах регулярного чемпіонату в середньому набирав 13.6 очка, 7.8 підбирання, 3.8 передач (РЕ 20). Днями Будівельник повідомив ФБУ про зняття з чемпіонату.

Володимир Конєв є чотириразовим чемпіоном України - двічі з Хіміком у 2014/15 та 2015/16 роках, з Черкаськими Мавпами у сезоні 2017/18 році та з Будівельником у минулому сезоні 2022/23.

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