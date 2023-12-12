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Мілвокі переграв Чикаго: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:29 181 0
Мілвокі переграв Чикаго: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
12 грудня

Шарлотт – Маямі 114:116 (24:29, 26:30, 27:30, 37:27)

Філадельфія – Вашингтон 146:101 (43:27, 32:19, 37:21, 34:34)

Орландо – Клівленд 104:94 (22:29, 29:25, 30:15, 23:25)

Детройт – Індіана 123:131 (36:33, 25:33, 32:32, 30:33)

Атланта – Денвер 122:129 (36:28, 26:37, 24:38, 36:26)

Нью-Йорк – Торонто 136:130 (35:35, 31:25, 32:37, 38:33)

Мемфіс – Даллас 113:120 (24:29, 27:38, 28:29, 34:24)

Оклахома-Сіті – Юта 134:120 (34:20, 32:32, 45:23, 23:45)

Новий Орлеан – Міннесота 121:107 (29:29, 30:23, 31:34, 31:21)

Мілвокі – Чикаго 133:129 OT (37:32, 37:33, 17:24, 27:29, 15:11)

Г'юстон – Сан-Антоніо 93:82 (19:21, 32:26, 18:15, 24:20)

Сакраменто – Бруклін 131:118 (26:18, 28:30, 44:37, 33:33)

Кліпперс – Портленд 132:127 (43:32, 23:33, 39:34, 27:28)

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