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Девіс підкорив вражаюче досягнення трьох легенд НБА

Сьогодні 16:11 120 0
Девіс підкорив вражаюче досягнення трьох легенд НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий Лос-Анджелес Лейкерс Ентоні Девіс у фінальному матчі внутрішньосезонного турніру НБА проти Індіани Пейсерз (123:109) набрав 41 очко, 20 підбирань, 5 передач та 4 блок-шоти та підкорив рекорд НБА.

Про це повідомляє StatMamba.

Девіс провів третю гру в кар’єрі з 40+ очками, 20+ підбираннями та 2+ блок-шотами. Він ділить перше місце в історії за цим показником з Бобом Макаду, Карімом Абдул-Джаббаром та Мозесом Мелоуном, у яких також по 3 таких матчі.

Девіс отримав 5 голосів із 20 при виборі MVP внутрішньосезонного турніру, нагорода дісталася його одноклубнику Леброну Джеймсу (14 голосів).

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