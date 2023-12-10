Девіс підкорив вражаюче досягнення трьох легенд НБА

Джерело - Чемпіон.
Центровий Лос-Анджелес Лейкерс Ентоні Девіс у фінальному матчі внутрішньосезонного турніру НБА проти Індіани Пейсерз (123:109) набрав 41 очко, 20 підбирань, 5 передач та 4 блок-шоти та підкорив рекорд НБА.
Про це повідомляє StatMamba.
Девіс провів третю гру в кар’єрі з 40+ очками, 20+ підбираннями та 2+ блок-шотами. Він ділить перше місце в історії за цим показником з Бобом Макаду, Карімом Абдул-Джаббаром та Мозесом Мелоуном, у яких також по 3 таких матчі.
Девіс отримав 5 голосів із 20 при виборі MVP внутрішньосезонного турніру, нагорода дісталася його одноклубнику Леброну Джеймсу (14 голосів).
Most Games with 40+ Points, 20+ Rebounds and 2+ Blocks in NBA History:— StatMamba (@StatMamba) December 10, 2023
3 — Anthony Davis
3 — Bob McAdoo
3 — Kareem Abdul-Jabbar
3 — Moses Malone
2 — 4 Players Tied
*Blocks started being recorded in the 1973-74 season