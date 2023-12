Девіс підкорив вражаюче досягнення трьох легенд НБА

Центровий Лос-Анджелес Лейкерс Ентоні Девіс у фінальному матчі внутрішньосезонного турніру НБА проти Індіани Пейсерз (123:109) набрав 41 очко, 20 підбирань, 5 передач та 4 блок-шоти та підкорив рекорд НБА.

Про це повідомляє StatMamba.

Девіс провів третю гру в кар’єрі з 40+ очками, 20+ підбираннями та 2+ блок-шотами. Він ділить перше місце в історії за цим показником з Бобом Макаду, Карімом Абдул-Джаббаром та Мозесом Мелоуном, у яких також по 3 таких матчі.

Девіс отримав 5 голосів із 20 при виборі MVP внутрішньосезонного турніру, нагорода дісталася його одноклубнику Леброну Джеймсу (14 голосів).

Most Games with 40+ Points, 20+ Rebounds and 2+ Blocks in NBA History:



3 — Anthony Davis

3 — Bob McAdoo

3 — Kareem Abdul-Jabbar

3 — Moses Malone

2 — 4 Players Tied



*Blocks started being recorded in the 1973-74 season