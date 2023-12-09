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Черкаські Мавпи — Прикарпаття-Говерла 71:53: огляд матчу Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Мавп Андрій Кальніченко
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Черкаські Мавпи — Прикарпаття-Говерла 71:53: огляд матчу Суперліги
#Суперліга, #БК Черкаські Мавпи, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 грудня, Черкаські Мавпи здобули перемогу над Прикарпаття-Говерлою в межах Суперліги України з баскетболу.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
08 грудня

Черкаські Мавпи — Прикарпаття-Говерла 71:53 (26:15, 20:14, 16:13, 9:11)

Черкаські Мавпи: Бун Джуніор 15 + 5 передач, Далкорт 6, Агафонов 11, Кузнецов 2, Новіков 0 – старт; Кальніченко 17, Руслов 10, Мірітіч 5 + 5 підбирань, Скіра 3 + 14 підбирань, Назаренко 2, Упир 0, Фесун 0

Прикарпаття-Говерла: М. Тимофійчук 3, Кабацюра 13 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Старцев 9, Лесик 8 + 9 підбирань, Горобченко 2 – 5 втрат – старт; Аврахов 7 + 9 підбирань, Чугунов 6, Музиченко 3, Лонюк 2, Жулавський 0, А. Тимофійчук 0

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