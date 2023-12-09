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Київ-Баскет - Рівне 70:85: огляд матчу Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став Даня Кінгсбі
Сьогодні 14:52 180 0
Київ-Баскет - Рівне 70:85: огляд матчу Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 грудня, Рівне перемогло Київ-Баскет у межах Суперліги України з баскетболу.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
08 грудня

Київ-Баскет - Рівне 70:85 (24:21, 8:23, 17:18, 21:23)

Київ-Баскет: Кінгсбі 19 + 4 передачі - 5 втрат, Заплотинський 10 + 13 підбирань, Хаймон 8 + 8 підбирань, Кісільчук 2 - 5 втрат, Іванов 0 — старт, Когут 13 + 4 підбирання, Стародуб 11, Юрченко 3, Фреш-Стаханов 2, Ожегов 2, Стецюра 0

Рівне: Джойнер 21 + 7 підбирань + 6 передач - 5 втрат, Соловйов 15, Водолазський 13, Мочалов 9 + 5 підбирань, Сміт 8 + 13 підбирань + 3 блок-шота — старт, Тимощук 9 + 5 підбирань, Шепелев 5 + 6 підбирань, Поносов 3, Лемішка 2, Чиж 0, Рябой 0, Герасимчук 0

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