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Бостон Михайлюка переграв Нью-Йорк, Сакраменто Леня здолало Фінікс: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:33 240 0
Бостон Михайлюка переграв Нью-Йорк, Сакраменто Леня здолало Фінікс: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти суботи, 9 грудня, відбулося 13 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
9 грудня

Шарлотт – Торонто 119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)

Орландо – Детройт 123:91 (28:23, 30:21, 35:24, 30:23)

Філадельфія – Атланта 125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)

Бруклін – Вашингтон 124:97 (26:18, 24:29, 40:24, 34:26)

Бостон – Нью-Йорк 133:123 (33:32, 41:33, 35:30, 24:28)

Святослав Михайлюк на майданчик не виходив.

Маямі – Клівленд 99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23)

Мемфіс – Міннесота 103:127 (31:33, 24:27, 24:38, 24:29)

Оклахома – Голден Стейт 138:136 OT (19:28, 37:34, 33:22, 29:34, 20:18)

Сан-Антоніо – Чикаго 112:121 (33:24, 30:28, 20:35, 29:34)

Денвер – Г'юстон 106:114 (22:27, 26:25, 26:40, 32:22)

Фінікс – Сакраменто 106:114 (26:24, 33:26, 12:33, 35:31)

Українець Олексій Лень ігрових хвилин не отримав.

Юта – Кліпперс 103:117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)

Портленд – Даллас 112:125 (22:37, 38:34, 30:26, 22:28)

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