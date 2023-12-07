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Голден Стейт переграв Портленд, Даллас знищив Юту: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 09:30 218 0
Голден Стейт переграв Портленд, Даллас знищив Юту: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти неділі, 7 грудня, відбулося 11 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
3 грудня

Вашингтон - Філадельфія 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)

Детройт - Мемфіс 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34)

Клівленд - Орландо 121:111 (37:20, 28:32, 34:34, 22:25)

Атланта - Бруклін 113:114 (33:31, 23:22, 26:28, 31:33)

Міннесота - Сан-Антоніо 102:94 (25:22, 21:31, 25:18, 31:23)

Торонто - Маямі 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25)

Г’юстон - Оклахома 110:101 (32:22, 23:28, 25:24, 30:27)

Чикаго - Шарлотт 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36)

Даллас - Юта 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23)

Голден Стейт - Портленд 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20)

Кліпперс - Денвер 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20)

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