Джерело - Чемпіон.

Прометей святкував перемогу над німецьким Гамбургом у першому матчі другого кола регулярного сезону Єврокубка.

Єврокубок

Група А

10 тур, 5 грудня

Гамбург (Німеччина) - Прометей (Україна) 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

Гамбург: Ріс, Мьоллер, Дарем, Дзєва, Майснер, Х'юз, Крістмас, Кінг, Браунер, Вольфарт-Боттерманн, Краузе, Хінрікс.

Прометей: Клавелл, Марч, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовий, Балвін, Одіасе.

Для команди Гінзбурга це 5-та перемога в десяти матчах турніру.

У турнірній таблиці Прометей йде 8-м, Гамбург - 9-м. Для виходу до 1/8 фіналу необхідно увійти до топ-6 команд у своїй групі.

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