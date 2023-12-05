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Прометей обіграв Гамбург у 10-му турі Єврокубка

Вчора 22:39 139 0
Прометей обіграв Гамбург у 10-му турі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей святкував перемогу над німецьким Гамбургом у першому матчі другого кола регулярного сезону Єврокубка. 

Матч завершився з рахунком 97:83. Найрезультативнішим у складі українського клубу став Ондржей Балвін - 15 очок.

Для команди Гінзбурга це 5-та перемога в десяти матчах турніру.

У турнірній таблиці Прометей йде 8-м, Гамбург - 9-м. Для виходу до 1/8 фіналу необхідно увійти до топ-6 команд у своїй групі.

Єврокубок 
Група А
10 тур, 5 грудня

Гамбург (Німеччина) - Прометей (Україна) 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

Гамбург: Ріс, Мьоллер, Дарем, Дзєва, Майснер, Х'юз, Крістмас, Кінг, Браунер, Вольфарт-Боттерманн, Краузе, Хінрікс.

Прометей: Клавелл, Марч, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовий, Балвін, Одіасе.

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