Йокич та одноклубник Михайлюка - найкращі гравці місяця в НБА

Баскетболісти Нікола Йокич та Джейсон Тейтум визнані найкращими гравцями жовтня-листопада в НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Сербський бігмен допоміг Денверу завершити цей відрізок з показником 13-6. Його показники: 29,0 очка + 13,2 підбирання + 9,2 передачі.

Тейтум допоміг Бостону показати найкращий рекорд у лізі - 14-4. Форвард набирав 27,7 очка, робив 8,8 підбирання та 4,1 передачі.

