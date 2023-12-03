Даллас зробив найбільший ривок в історії у матчі НБА

Даллас Маверікс у матчі регулярного чемпіонату НБА з Оклахома-Сіті зробив рекордний ривок.

Про це повідомляє sports.yahoo.com.

Даллас Маверікс програвав з рахунком 87:111 на старті четвертої чверті. Маверікс зробили ривок 30:0 і повели 117:111 за 4:15 до кінця гри. Даллас не зміг втримати перевагу, оскільки Оклахома-Сіті в кінцівкі оформила ривок 10:0 і виграла матч з рахунком 126:120.

Тим не менш, Даллас здійснив найбільший ривок в історії НБА. Попередній рекорд був встановлений 6 грудня 2009 року, коли Клівленд Кавальєрс видали відтинок 29:0 проти Мілвокі Бакс.