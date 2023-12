Дончич наздогнав легенду Бостона за кількістю трипл-даблів у НБА

Лука Дончич у матчі з Оклахомою (120:126) набрав 36 очок, зробив 15 підбирань і віддав 18 передач та зробив 59-й трипл-дабл за кар’єру.

Про це повідомляє Лендон Томас.

Словенець наздогнав легенду Бостона Ларрі Берда, вони ділять 9-10 місце в історії НБА.

Також лідер Далласа зрівнявся з Оскаром Робертсоном. Вони єдині гравці за всю історію ліги, які мають декілька трипл-даблів з статистичною лінією 35/15/15.

Luka Dončić tied Larry Bird for 9th on the NBA's all-time list for triple-doubles (59).



He is 24 years old.