Тімбервулвз встановили новий рекорд штату Міннесота у всіх професійних американських лігах

Тімбервулвз здобули у листопаді 13 перемог за 15 матчів (відсоток перемог 86,7) та встановили новий рекорд для клубів штату Міннесота у всіх професійних лігах США.

Про це повідомляє ОptaSTATS.

Попередні баскетбольні рекорди були встановлені ще в 50-х командою Міннеаполіс Лейкерс. Озерні у січні 1951 та 1952 року за місяць також виграли 13 матчів, але тричі програвали.

У квітні 2022 року Міннесота Вайлд в НХЛ здобула 12 тріумфів, зазнавши 2 поразки в овертаймі та 2 програші в основний час.

The @Timberwolves went 13-2 (.867) in November.



That's the best record ever by a Minnesota-based MLB, NBA or NHL team in a single month (min. 15 games). pic.twitter.com/hjxjU4pKPB