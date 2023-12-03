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Тімбервулвз встановили новий рекорд штату Міннесота у всіх професійних американських лігах

Сьогодні 11:10 183 0
Тімбервулвз встановили новий рекорд штату Міннесота у всіх професійних американських лігах

Джерело - Чемпіон.

Тімбервулвз здобули у листопаді 13 перемог за 15 матчів (відсоток перемог 86,7) та встановили новий рекорд для клубів штату Міннесота у всіх професійних лігах США.

Про це повідомляє ОptaSTATS.

Попередні баскетбольні рекорди були встановлені ще в 50-х командою Міннеаполіс Лейкерс. Озерні у січні 1951 та 1952 року за місяць також виграли 13 матчів, але тричі програвали.

У квітні 2022 року Міннесота Вайлд в НХЛ здобула 12 тріумфів, зазнавши 2 поразки в овертаймі та 2 програші в основний час.

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