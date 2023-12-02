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Бостон Михайлюка переграв Філадельфію, Вашингтон поступився Орландо: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:24 223 0
Бостон Михайлюка переграв Філадельфію, Вашингтон поступився Орландо: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
02 грудня

Орландо – Вашингтон 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)

Бостон – Філадельфія 125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)

Торонто – Нью-Йорк 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)

Даллас – Мемфіс 94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)

Новий Орлеан – Сан-Антоніо 121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)

Фінікс – Денвер 111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)

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