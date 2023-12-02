Бостон Михайлюка переграв Філадельфію, Вашингтон поступився Орландо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
02 грудня
Орландо – Вашингтон 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)
Бостон – Філадельфія 125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)
Торонто – Нью-Йорк 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)
Даллас – Мемфіс 94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)
Новий Орлеан – Сан-Антоніо 121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)
Фінікс – Денвер 111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)
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