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Сакраменто переграв Голден Стейт: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:25 261 0
Сакраменто переграв Голден Стейт: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі внутрішньосезонного турніру НБА.

НБА

29 листопада

Клівленд - Атланта 128:105 (29:33, 35:28, 38:29, 26:15)

Маямі - Мілвокі 124:131 (22:31, 40:28, 35:34, 27:38)

Нью-Йорк - Шарлотт 115:91 (29:16, 24:28, 27:22, 35:25)

Бостон - Чикаго 124:97 (31:20, 38:30, 28:18, 27:29)

Бруклін - Торонто 115:103 (22:21, 30:23, 24:31, 39:28)

Даллас - Г'юстон 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27)

Міннесота - Оклахома-Сіті 106:103 (19:29, 34:32, 23:17, 30:25)

Сакраменто - Голден Стейт 124:123 (29:37, 26:35, 40:32, 29:19)

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