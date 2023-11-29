Сакраменто переграв Голден Стейт: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі внутрішньосезонного турніру НБА.
НБА
29 листопада
Клівленд - Атланта 128:105 (29:33, 35:28, 38:29, 26:15)
Маямі - Мілвокі 124:131 (22:31, 40:28, 35:34, 27:38)
Нью-Йорк - Шарлотт 115:91 (29:16, 24:28, 27:22, 35:25)
Бостон - Чикаго 124:97 (31:20, 38:30, 28:18, 27:29)
Бруклін - Торонто 115:103 (22:21, 30:23, 24:31, 39:28)
Даллас - Г'юстон 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27)
Міннесота - Оклахома-Сіті 106:103 (19:29, 34:32, 23:17, 30:25)
Сакраменто - Голден Стейт 124:123 (29:37, 26:35, 40:32, 29:19)