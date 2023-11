Джексон повторив унікальний рекорд легендарного Чемберлена

Розігруючий Денвер Наггетс Реджи Джексон у матчі регулярного чемпіонату НБА з Лос-Анджелес Кліпперс (113:104) набрав 35 очок, 14 передач, 5 підбирань і 2 перехоплення при точності 78,9% з гри (12/15 двоочкових, 3/4 триочкових, 2/4 штрафних) та повторив унікальний рекорд.

Про це повідомляє StatMamba.

Джексон став другим гравцем в історії НБА, якому вдалося підкорити статистику 35-13-5 при точності з гри як мінімум 78%. Раніше це робив лише легендарний центровий Вілт Чемберлен.

Reggie Jackson tonight:



35 Points

5 Rebounds

13 Assists

78.9% FG



Joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to put up those numbers or better. pic.twitter.com/aYHB6DhR60