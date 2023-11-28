Прометей повернув до складу Лукашова та двох легіонерів з минулого сезону

Український Прометей, який виступає в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ) та Єврокубку, повернув до складу трьох гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За команду знову гратимуть захисники Денис Лукашов та Джиан Клавелл, а також форвард Ді Джей Кеннеді. Всі троє завершують відновлення після серйозних травм.

Всі троє виступали за Прометей в минулому сезоні, дійшовши з командою до півфіналу Єврокубка та вигравши титул ЛЕБЛ.

Раніше команду полишили український бігмен В’ячеслав Петров, а також американські легіонери Дейвон Рід та Маркус Кін, які приєднались до Прометея перед стартом сезону.