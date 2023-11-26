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Ворона очолив БК Кривбас

Сьогодні 20:10 176 0
Ворона очолив БК Кривбас
#БК Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Клуб баскетбольної Суперліги Кривбас призначив Олександра Ворони новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Це його перший досвід у ролі головного тренера в командах Суперліги, до цього Ворона працював асистентом у Черкаських Мавпах та БК Одеса. Також тренер очолював збірні команди України різних вікових категорій. Минулого літа він керував збірною України до 18 років.

Нагадаємо Сергій Корабльов залишив посаду за спільною згодою сторін. Він залишиться в структурі клубу та обійматиме посаду асистента головного тренера.

Наразі клуб займає останнє місце в турнірній таблиці Суперліги, програвши всі 10 матчів першого кола.

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Допис, поширений БК Кривбас (@bckryvbas)

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